Arriva Sky Cinema DreamWorks, il canale dedicato al meglio dell’animazione

31 Marzo 2020 | 12:25 di Valentina Barzaghi

Mai momento è stato più azzeccato per riproporre i film di uno degli studi cinematografici più amati di sempre, la DreamWorks, da guardare con tutta la famiglia. Da mercoledì 1 a domenica 19 aprile Sky Cinema accende il canale Sky Cinema DreamWorks, proponendo una programmazione dedicata al meglio dei film d’animazione della casa di produzione fondata da Steven Spielberg negli Anni 90.

I film in programmazione

Tra i titoli da non perdere ci sono i quattro capitoli della saga di “Shrek” (“Shrek”, “Shrek 2”, “Shrek terzo”, “Shrek e vissero felici e contenti), l’orco verde più famoso del grande schermo premiato anche un Oscar nel 2002 come Miglior film d’animazione, insieme al suo spin-off “Il gatto con gli stivali”. Altro film candidato agli Academy Awards nel 2018 e presente in programmazione è “Baby Boss”, la divertente commedia animata che racconta di una famiglia la cui vita viene stravolta dall’arrivo di un secondogenito un po’ particolare.

Non è finita: nelle selezione trovate anche “Kung Fu Panda” e “Kung Fu Panda 2”, i primi due episodi della saga con protagonista il panda Po che da mangiatore seriale diventa un esperto di arti marziali, “I pinguini di Madagascar”, spin-off di “Madagascar” incentrato sui divertenti Skipper, Kowalski, Rico e Soldato, ma anche “Dragon Trainer 2” e “Dragon Trainer - Il mondo nascosto” sulle avventure del giovane Hiccup e del suo drago Sdentato.

Se tutti questi film ancora non vi fossero bastati, ci sono anche “Il principe d’Egitto”, epica avventura di due fratelli - uno di sangue reale e uno no (Mosè) - che adempiono al loro destino di condurre il popolo d’Israele fuori dall’Egitto; “I Croods”, avventura preistorica d’ottimo intrattenimento; “Mr. Peabody & Sherman”, che segue le vicissitudini di una cane inventore e del suo figlio adottivo Sherman impegnati in viaggi nel tempo per modificare la storia e salvare il futuro; “Z la formica” che è il primissimo film DreamWorks uscito nel 1998.

Tutti i film della collezione sono disponibili anche on demand e su NOW TV.