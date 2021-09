“Arrival”: cast, trama e trailer e le cose da sapere

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in uno sci-fi spettacolare e avvincente Redazione Sorrisi







"Arrival" è un film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, con protagonisti Jeremy Renner e Amy Adams. Al contrario di molti film sugli alieni, nei quali lo scontro con gli umani è quasi sempre inevitabile, in questa pellicola il regista sceglie un punto di vista diverso e pone la comunicazione al centro dell'intera storia. Quando 12 diverse navicelle aliene invadono la Terra, avvicinandosi a dodici diversi luoghi del pianeta, il mondo va in crisi e, mentre in luoghi come la Russia o la Cina emergono paura e ostilità, l'America cerca un punto di contatto.

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2016

2016 Durata: 116'

116' Regista: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Cast: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

In un mondo in cui i contatti tra umani e alieni sono sempre più frequenti, sulla Terra sbarcano dodici navicelle extraterrestri. Nessuno sa il perché del loro arrivo, per questo motivo il governo degli Stati Uniti incarica la linguista Louise Banks di trovare un modo per comunicare con gli alieni e scoprire le loro intenzioni. Insieme alla donna, che tra l'altro sta attraversando anche un periodo terribile a livello personale, collaborano Ian Donnelly, fisico teorico, e il colonnello Weber. Nel frattempo, la razza umana si prepara a dichiarare guerra al nemico venuto da un altro pianeta.

