“Arrivano i prof”: cast, trama e trailer

26 Settembre 2020 | 16:04 di Redazione Sorrisi

Arrivano i Prof è una commedia del 2018 ambientata alle scuole superiori. Per motivare gli alunni peggiori d’italia servono professori al loro livello. È questa la bislacca idea del preside del «Manzoni», un liceo... da paura!

Qui all’ultimo esame di maturità è stato promosso solo il 12 per cento degli allievi e così, per evitare la chiusura, si tenta il tutto per tutto: nelle classi irrompe un’accozzaglia di docenti senza arte né parte, nella speranza che sappiano almeno prendere i ragazzi per il verso giusto. All’inizio i risultati sono da brivido, ma poi...

Una commedia divertente con Claudio Bisio alla guida di un plotone di volti noti tra cui Lino Guanciale, Maria Di Biase, il rapper Rocco Hunt e il grande Maurizio Nichetti.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2018

Durata: 100’

Regista: Ivan Silvestrini

Attori: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Rocco Hunt

Trama

Il liceo Manzoni rischia di chiudere... Il provveditorato agli studi, a causa di una percentuale troppo bassa di promossi alla maturità, ha dato al preside del liceo un ultimatum: se almeno metà gli studenti dell'ultimo anno in corso non supereranno l'esame finale l'istituto dovrà chiudere per sempre. Ma le difficoltà non finiscono qui; vista la situazione il provveditore aggiunge anche la minaccia che verranno chiamati al Manzoni i peggiori professori d'Italia ad insegnare ai peggiori fra gli alunni.

Trailer