“Artemis Fowl” su Disney+: trama, cast e trailer

12 Giugno 2020 | 11:14 di Valentina Barzaghi

Doveva arrivare nelle sale italiane il 27 maggio, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso lo farà approdare direttamente in streaming su Disney+ il 12 giugno. Stiamo parlando del film “Artemis Fowl”, l’ultima magica avventura live action prodotta dalla casa madre di Topolino, tratta dell’omonima saga letteraria per ragazzi firmata Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori.

Diretto da una star del calibro di Kenneth Branagh (“Assassinio sull’Orient Express”, “Cenerentola”, “Molto rumore per nulla”), il film porta sul piccolo schermo le straordinarie avventure del geniale dodicenne Artemis Fowl. Nel cast, oltre al giovane protagonista Ferdia Shaw, ci sono Colin Farrell, Judy Dench e Josh Gad.



Tanti effetti speciali, personaggi folli, avventure sensazionali e una storia epica, sono gli ingredienti di successo di questa fantastica esperienza filmica, che piacerà soprattutto ai ragazzi, ma in grado d’intrattenere anche un pubblico più adulto. La visione in famiglia è consigliata.



La trama

Il geniale dodicenne Artemis Fowl si lancia alla ricerca del padre misteriosamente scomparso, con l'aiuto della sua guardia del corpo. Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il ragazzo si trova coinvolto in una battaglia di forza, furbizia e magia contro una specie segreta di fate, possibili responsabili della scomparsa di suo padre.

Il cast

Artemis Fowl è interpretato dall’esordiente Ferdia Shaw. Nel cast ci sono anche Colin Farrell (“Dumbo”, “L’inganno”, “Saving Mr. Banks), Judi Dench (“Victoria e Abdul”, “Skyfall”), Josh Gad (“La bella e la bestia”), Lara McDonnell, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough.

