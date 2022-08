“Aspirante vedovo”: cast, trama e trailer

Remake di un film con Alberto Sordi racconta del matrimonio in crisi tra Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto Aaspirante Vedovo Credit: © 01Distribution Redazione Sorrisi







Diretto da Massimo Venier, “Aspirante vedovo” è il remake di un capolavoro della commedia italiana, ovvero “Il vedovo”, girato nel 1959 da Dino Risi con Franca Valeri e Alberto Sordi. La storia è quella del matrimonio, decisamente poco riuscito, tra Alberto Nardi (Fabio De Luigi), un imprenditore incapace, e la ricchissima e caustica Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), sempre meno propensa a finanziare i fallimentari progetti del consorte. Quando giunge la notizia che Susanna è rimasta vittima di un incidente aereo, Alberto non vede l'ora di ereditare la sua fortuna, ma le cose andranno molto diversamente...

Genere: Commedia

Uscita: 2013

Nazionalità: Italia

Durata: 84'

Regista: Massimo Venier

Attori: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Alessandro Besentini, Francesco Brandi, Clizia Fornasier, Bebo Storti

Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria. Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell'aereo non è mai salita, nel giro di ventiquattrore l'equivoco si risolve ed eccola di nuovo in sella, più dura e risoluta di prima mentre Alberto torna ad essere solo e soltanto il marito dell'Almiraghi. Ma quelle poche ore hanno lasciato il segno, Alberto ci ha preso gusto e inizia a pensare al modo per liberarsi di sua moglie e tornare a recitare il ruolo a lui più congeniale: aspirante vedovo.