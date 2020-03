“Assassinio sull’Orient Express”: cast, trama e trailer

Ha 86 anni ma non li dimostra e continua ad appassionare giallisti e produttori hollywoodiani. È il romanzo di Agatha Christie scritto nel 1934 e già adattato per il grande schermo nel 1974

18 Marzo 2020 | 12:20 di Redazione Sorrisi

Ha 86 anni ma non li dimostra e continua ad appassionare giallisti e produttori hollywoodiani. È "Assassinio sull’Orient Express", il romanzo di Agatha Christie scritto nel 1934 e già adattato per il grande schermo nel 1974. Torna in televisione grazie a un remake spettacolare e ricco di star: a partire da Kenneth Branagh che dirige e interpreta il detective Hercule Poirot. Dovrà scoprire chi, tra tredici passeggeri del treno che collega Istanbul a Calais, è un assassino…

Cast

Genere: Giallo

Uscita: 2017

Titolo originale: Murder on the Orient Express

Durata: 114’

Regista: Kenneth Branagh



Attori: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Judi Dench, Derek Jacobidench, Josh Gad e Willem Dafoe



Trama

Hercule Poirot è atteso a Londra con urgenza e trova subito una sistemazione, lusso e confort sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa un'indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto...

