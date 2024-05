“Atlas”, Jennifer Lopez dovrà fare amicizia con…un robot

La star è protagonista su Netflix di un’avventura fantascientifica di pura adrenalina Jennifer Lopez in "Atlas" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Si puo' vedere su

«È un grande film fantascientifico d’azione, ma è soprattutto una storia di amicizia». Così Jennifer Lopez descrive “Atlas”, disponibile su Netflix dal 24 maggio.

Diretto da Brad Peyton e prodotto dalla stessa Lopez, il film racconta la storia di Atlas, analista di dati misantropa e dal carattere spigoloso, che dovrà imparare a fidarsi di un’Intelligenza artificiale per sopravvivere dopo essere finita dispersa su un pianeta alieno.

«Mi ha ricordato un po’ “King Kong”» dice l’attrice. «Anche qui c’è un mostro, un robot con Intelligenza artificiale, che si prende cura di una donna e insieme instaurano un profondo legame».

L’antagonista del film è Harlan (Simu Liu), uno spietato robot. «È stato creato per proteggere l’umanità, ma sapete come vanno queste cose...» racconta Liu. «Lavorare con Jennifer è stato surreale, perché per me è un’icona. E poi è perfetta nei panni di Atlas: è tosta anche nella vita»