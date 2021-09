“Attacco al potere 3 – Angel has fallen”: cast, trama e trailer

Gerard Butler e Morgan Freeman tornano protagonisti nel terzo film della saga Redazione Sorrisi







Siamo onesti: sarebbe stato difficile all’uscita del primo episodio immaginare che ne sarebbero seguiti altri due. Niente da dire sul cast (ricco di grandi nomi) né sulla ricchezza di effetti speciali, ma la sceneggiatura non ha mai brillato in quanto a originalità. Fatto sta che Mike Manning (la guardia del corpo del Presidente degli Stati Uniti, interpretata da Gerard Butler) ha conquistato legioni di fan, e così torna in azione. Stavolta viene accusato ingiustamente di alto tradimento e viene arrestato: ovviamente evade e, altrettanto ovviamente, comincia a indagare per dimostrare la propria innocenza e salvare l’umanità dai cattivi. Ce la farà?

Cast

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Angel Has Fallen

Angel Has Fallen Uscita: 2019

2019 Durata: 121'

121' Regista: Ric Roman Waugh

Ric Roman Waugh Attori: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte

Trama

Mike Banning è provato dalle molte concussioni subite nella sua carriera di salvatore di Presidenti degli Stati Uniti, ma quando sta per accettare un altro incarico più tranquillo, uno stormo di droni esplosivi scende in picchiata sul Presidente in vacanza di pesca al lago. Il capo di Stato finisce in coma e Banning si ritrova incastrato come capro espiatorio per la congiura. In fuga sia dai cospiratori che vogliono metterlo a tacere, sia dall'FBI che lo ritiene colpevole, non ha che una persona a cui chiedere aiuto.

Trailer