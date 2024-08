«Attacco al potere»: trama, trailer e perché vederlo

Quando un gruppo di estremisti nord coreani riesce a prendere possesso della Casa Bianca, controllare l’intero edificio e prendere in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e tutto il suo staff, le speranze degli Stati Uniti sono riposte in Mike Banning (Gerard Butler), ex responsabile della sicurezza. L’uomo è il solo membro dei Servizi Segreti ancora vivo nell’edificio e l’unico in grado di trovare una soluzione per salvare il Presidente e tutti gli ostaggi.