«Australia»: cast, trama, trailer e immagini del film

Foto: Nicole Kidman e Hugh Jackaman in "Australia" - Credit: © 20th Century Fox

02 Gennaio 2020 | 13:00 di Angelo De Marinis

«Vuoi sentire una storia? C'è una ragazza e c'è una specie di "un uomo magico". Questa storia si svolge in una... in una terra lontana». Così l'eroina del film, Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) introduce la storia di Australia, film del 2009 epico e avventuroso diretto da Baz Luhrmann (il regista di Moulin Rouge e Romeo + Giulietta) ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman (il rude mandriano Drover), che esplora e mette in scena l'Australia dell'interno, quella dell'outbush con i suoi spazi sconfinati, smascherando il colonialismo inglese. Completano il cast David Wenham (Neil Fletcher), Bryan Brown (Re Carney), Bruce Spence (Dr. Barker) e Jack Thompson (Kipling Flynn).

La trama

Nel 1939 l'aristocratica inglese Sarah Ashley lascia Londra alla volta di Darwin, decisa a ricondurre a casa e al suo affetto il marito. Un volta arrivata alla tenuta di Faraway Downs, Sarah scopre con sgomento la morte di Lord Ashley e la crisi in cui versa il ranch. L'incontro con una terra orgogliosa e selvaggia e l'affetto per Nullah, un orfano nato da madre aborigena e padre inglese, la convincono a restare e a risollevare le sorti della proprietà. Con l'aiuto di un mandriano innamorato e ricambiato, di un contabile perennemente ubriaco, di un misterioso stregone e di un piccolo meticcio, Sarah condurrà la propria mandria a destinazione attraverso un territorio impervio; riuscirà a vincere una concorrenza sleale, sopravvivrà a un attacco aereo giapponese e vivrà una grande favola d'amore.

Il trailer