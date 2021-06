“Autobahn – Fuori controllo”: cast, trama e trailer

Aadrenalinico action/thriller con due giovani star come Nicholas Hoult e Felicity Jones e due premi Oscar come Ben Kingsley e Anthony Hopkins Nicolas Hoult e Felicity Jones Redazione Sorrisi







"Autobahn - Fuori controllo" è un film d'azione di Eran Creevy con un cast stellare che comprende Nicholas Hoult (era il bambino al fianco di Hugh Grant in "About a Boy", ma ha recitato anche in nella serie di film degli X-Men e in "Mad Max: Fury Road"), Felicity Jones, l'eroina di "Rogue One", e i premi Oscar Ben Kingsley, nei panni di un criminale meschino e folle, e Anthony Hopkins.

In "Autobahn - Fuori controllo", Nicholas Hoult è Casey un ex-spacciatore pronto a tornare alla sua vecchia vita pur di salvare la ragazza che ama, Juliette, interpretata da Felicity Jones. Seguendo il consiglio di Geran (Ben Kingsley), un trafficante per il quale lavorava, decide di derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins). La rapina, però, non va come previsto e Casey dovrà riuscire a sfuggire agli uomini di Hagen per salvare se stesso e l'amore della sua vita.

Cast

Genere: Thriller

Titolo originale: Collide

Uscita: 2016

Durata: 99'

Regista: Eran Creevy

Cast: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins e Ben Kingsley

Trama

Casey Stin è un ragazzo americano dal passato oscuro: lavorava in Europa come corriere della droga per un boss tedesco di nome Geran. La sua vita cambia nel momento in cui conosce Juliette e decide di uscire dal giro per lei. Ma quando la donna si ammala di una grave malattia e le cure sono molto costose, Casey decide di tornare alle vecchie abitudini e rientrare nel giro. Così, Geran gli affida una nuova e ancora più pericolosa missione: rapinare l'industriale Hagen, il più grande trafficante di droga della Germania.

Trailer