“Autumn beat”: vi racconto un’Italia che sta cambiando

Da artista hip-hop (conosciuto come Nashy) a scrittore e sceneggiatore, e ora anche regista. Con il film “Autumn Beat”, Antonio Dikele Distefano racconta i giovani di “seconda generazione”, ragazzi neri nati e cresciuti in Italia. Il lungometraggio arriva su Prime Video in tutto il mondo il 10 novembre.

Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano, sognano di sfondare nel rap. Ma l’ambizione e l’amore per la stessa donna mettono a dura prova il loro rapporto. «Ho voluto raccontare la storia di una famiglia che cambia nel tempo e il fatto che ci sono tante occasioni nella vita per ricominciare. Mi sono ispirato a “Moonlight” di Barry Jenkins, che è il mio regista preferito» spiega Dikele.

E sul passaggio dalla scrittura alla macchina da presa dice: «Scrivere è parlare senza essere mai interrotto, mentre al cinema il bello arriva quando finisci di scrivere la sceneggiatura. E difficilmente il film è quello che ti immaginavi». E sul coinvolgimento di rapper come Gué, Ernia e Sfera Ebbasta aggiunge: «Per rendere più credibile la storia ci servivano elementi veri, ecco perché abbiamo chiamato questi bravi artisti»