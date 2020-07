“Baarìa”: trama, cast e trailer

06 Luglio 2020 | 17:06 di Redazione Sorrisi

Con “Baarìa”, del 2009, Giuseppe Tornatore ha inaugurato la Mostra del cinema di Venezia e mancato di un soffio la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di quell’anno. Con la colonna sonora di Ennio Morricone, il film racconta un secolo di storia italiana, attraverso le vicessitudini di tre generazioni di una famiglia di Bagheria. Baarìa è infatti il nome dialettale della città siciliana in cui il regista è nato e cresciuto fino ai 28 anni.

Attraverso le vicende di Mannina e Giuseppe, il film ripercorre amori, ideali e profonde delusioni di un'intera comunità vissuta tra gli anni trenta e gli anni ottanta nella provincia di Palermo.

La trama

Il film racconta la vita a Bagheria, comune palermitano, dagli Anni 30 agli Anni 80, seguendo la famiglia Torrenuova per tre generazioni. Peppino Torrenuova (Francesco Scianna) è costretto ad abbandonare la scuola per lavorare prima come bracciante e poi come pastore. Finita la guerra riesce a rubare una piccola fortuna in una banca, con la quale acquisterà dei bovini, sollevando momentaneamente le condizioni della propria famiglia. Si iscrive giovanissimo al Partito Comunista Italiano, trasformando presto la passione politica in un vero e proprio lavoro. Si innamora di Mannina (Margareth Madè), ma i genitori la costringeranno a fidanzarsi con un altro uomo. I due non si arrendono e il loro amore prosegue in segreto, fino all’ufficializzazione con la classica “fuitina”.

Il cast

Francesco Scianna, Enrico Lo Verso, Beppe Fiorello, Giorgio Faletti, Raoul Bova



Il trailer