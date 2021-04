“Baciato dalla fortuna”: cast, trama e trailer

Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a rendere il dovuto. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno. Un giorno, per aiutare l'amica piscoanalista, non riesce a giocare la schedina, scoprendo poi che i suoi numeri fortunati sono usciti proprio quel giorno… Da questa idea, venuta a Salemme grazie all'esperienza di un suo conoscente che ha scoperto che i suoi numeri al Superenalotto erano usciti proprio quando lui non li aveva giocati, parte Baciato dalla fortuna, film diretto da Paolo Costella arrivato per la prima volta nelle sale italiane nel settembre 2011. Le riprese del film prodotto da Rita Rusic per Medusa, si sono svolte, in gran parte, nella città di Parma.

Il Cast

Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi, Maurizio Casagrande

Il Trailer

La Trama

La vita di Gaetano (Vincenzo Salemme), vigile urbano a Parma, è caotica come il traffico cittadino nelle ore di punta e strozzata come il suo conto in banca. La sua bella e sensuale compagna, Betty (Asia Argento), lo costringe ad un tenore di vita ben al di sopra delle sue possibilità. E mentre Gaetano già pensa al matrimonio, lei ha pronte le valigie per fuggire con l’affascinante Comandante Grandoni (Alessandro Gassman), molto sensibile al fascino di Betty e non solo….

Ma, oltre che in amore, i problemi maggiori Gaetano li ha con la banca, che lo assilla per il mutuo, e con la ex moglie (Paola Minaccioni), che pretende il pagamento degli alimenti. Disperato, prova a chiedere aiuto ai suoi due colleghi e amici da sempre Nicola (Dario Bandiera) e Osvaldo (Giuseppe Giacobazzi), ma, anche loro non se la passano bene economicamente e a Gaetano non resta che sperare nella sorte. Da una vita gioca al SuperEnalotto gli stessi sei numeri, al chiosco di Antonio (Baz Marco Bazzoni), numeri così semplici che tutta la città conosce. Molti deridono Gaetano per l’ostinazione con cui gioca da sempre la stessa sestina. Una sua amica Grazia (Nicole Grimaudo) tenta in tutti i modi di fargli comprendere che non si può affidare il proprio destino alla sorte.

Ma ben presto tutti dovranno ricredersi… Al chiosco di Antonio è stata giocata la sestina vincente e i numeri milionari sono proprio quelli di Gaetano… Gaetano sviene per lo shock e si risveglia con tutta la città intorno a lui per festeggiare la sua vincita di 120 milioni. Per lui inizia una nuova vita: le banche gli fanno credito, gli amici lo adorano, Grandoni tenta di accattivarselo, e le sue donne Betty e Marisa se lo contendono. Ma Gaetano sarà stato davvero “Baciato dalla Fortuna”?