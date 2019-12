«Ballerina», la trama, il trailer e le schede dei personaggi del film

Una favola magica in cui si racconta il sogno di una bambina come tante di diventare una danzatrice

30 Dicembre 2019 | 14:30 di Marianna Ninni

«Ballerina» è il magico racconto sul sogno di una ragazzina come tante altre di diventare una ballerina famosa.



Protagonista del film è proprio Félicie, piccola orfana della Bretagna con l'unica grande passione per la danza.

Insieme al suo migliore amico Victor, che sogna invece di diventare un inventore, studia un piano folle per fuggire dall'orfanotrofio dove vive e andare a Parigi. ?Félicie dovrà però superare i propri limiti, affrontare ostacoli e paure, gestire l'ansia da competizione con una ballerina di gran lunga superiore a lei, quanto meno nella tecnica, per realizzare il suo vero desiderio: diventare la prima ballerina dell'Opera di Parigi.



Diretto da Eric Summer ed Éric Warin, i personaggi del film - Regine, Odette, Rudolph, Félicie - sono doppiati nella versione italiana da Sabrina Ferilli, l'Etoile Eleonora Abbagnato, l'interprete della serie televisiva Alex&Co Federico Russo ed Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell'amatissima Violetta. La canzone ufficiale del film è stata interpretata da Francesca Michelin.



Ecco le schede e le curiosità sui principali personaggi di questo film d'animazione.

Il Trailer