“Bastardi a mano armata”, il nuovo thriller con Marco Bocci su Prime Video

Marco Bocci in "Bastardi a mano armata" Credit: © Prime Video Monica Agostini







Si puo' vedere su

L'adrenalina non manca nell'ultimo film diretto da Gabriele Albanesi, in arrivo l'11 marzo su Prime Video. “Bastardi a mano armata” è un thriller ambientato in uno sperduto chalet di montagna: qui vivono Michele (l’attore Peppino Mazzotta), la moglie Damiana (Maria Fernanda Cândido) e la figliastra Fiore (il volto emergente Amanda Campana).

Peppino Mazzotta in "Bastardi a mano armata" Credit: © Prime Video

Le relazioni tra loro non sono già di per sé facilissime, tra scontri generazionali, e inevitabilmente si complicano quando irrompe in scena Sergio Diotallevi (l’attore Marco Bocci) che prende in ostaggio i tre. Il criminale, appena uscito dal carcere, ha uno scopo preciso: recuperare la refurtiva di un vecchio colpo che mette in relazione Michele con Caligola, uno spietato boss, interpretato da Fortunato Cerlino. Alla fine chi avrà la meglio?