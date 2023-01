«Batman V Superman: Dawn of Justice», 10 curiosità

Pare che Christian Bale ci sia rimasto male di non essere stato interpellato per vestire di nuovo maschera e mantello. In un'intervista aveva detto di essere un po' geloso di chiunque altro si trovi a interpretare il ruolo di Batman. Questa volta poi, per la prima volta nella storia del personaggio DC, il ruolo è finito nelle mani di un personaggio più vecchio: Ben Affleck ha infatti un anno e mezzo più di Bale. Storicamente ogni nuovo Batman è stato più giovane del precedente, ma questo cambiamento non è stato affato casuale: era infatti nelle intenzioni di Snyder creare un Batman più maturo. Tra Bale e Affleck c'è stato poi un curioso passaggio di consegne: pare che i due si siano incontrati per caso in un negozio di giocattoli dove entrambi si erano recati per comprare un costume da Batman per i rispettivi figli... Sarà stata anche l'occasione per una pacifica stretta di mano?