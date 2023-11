Battaglie storiche in 7 film

In sala l'ascesa e la caduta di Napoleone secondo Ridley Scott: ripercorriamo le migliori battaglie su grande schermo Joaquin Phoenix in una scena di "Napoleon" Credit: © Eagle Pictures Fiaba Di Martino







Nell'omonima epica di Ridley Scott si dipanano per quasi tre ore le imprese militari di Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix, di nuovo in collaborazione col regista dopo "Il gladiatore". Affermatosi sul campo di battaglia come eccezionale stratega, il francese riesce in una irrefrenabile scalata al potere politico che lo porta dalla carica di Primo Console alla nomina di Imperatore.

Approdato nei cinema lo scorso 23 novembre e solo successivamente disponibile su AppleTv+, il biopic esplora anche l'amore turbolento vissuto da Napoleone con la prima moglie Giuseppina (Vanessa Kirby), ma è la sezione bellica dell'opera che ha ispirato la seguente scrematura: abbiamo scelto per voi alcune delle migliori battaglie storiche messe da grandi autori in forma cinematografica, tra il mare e... il deserto.

“ Braveheart - Cuore impavido ” - Disney+

” - Disney+ “ Le crociate ” - Infinity+, Now

” - Infinity+, Now “ Lawrence D’Arabia " - a noleggio

" - a noleggio “ 300 ” - Infinity+

” - Infinity+ “ Dunkirk ” - Prime Video

” - Prime Video “ Alexander ” - Now

” - Now “Master and Commander” - Now