“Baywatch”: trama, cast e tutto quello che c’è da sapere

La trama

Nella baia di Emerald, in Florida, il tenente Mitch Buchannon è un’istituzione. Con il suo team mantiene l’ordine sulla spiaggia, riuscendo a compiere grandi imprese quotidiane per salvare i bagnanti in continua difficoltà. Quando gli verrà affidato Matt Brody, ex atleta olimpico caduto in disgrazia e grandissima testa calda, l’equilibrio della squadra verrà scombussolato totalmente. Per di più, la potente donna d’affari Victoria Leeds vuole privatizzare l’intera baia, arricchendosi parallelamente grazie allo spaccio di droga. Insomma, un lungo episodio di una stagione a caso.