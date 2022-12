“Beata te”: Serena Rossi riceve la visita dell’arcangelo Gabriele

Il film di Natale di Now è una commedia su una donna messa di fronte a uno strano miracolo Serena Rossi in "Beata te" Antonella Silvestri







Il giorno del suo 40° compleanno, un’affermata regista teatrale, Marta (Serena Rossi), riceve la visita inaspettata dell’arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo dei The Jackal) che le annuncia un’imminente maternità. Ma la donna non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede due settimane di tempo per pensarci... È questa la trama di “Beata te”, nuova commedia firmata Sky Original, disponibile su Now dal 25 dicembre.

L’arcangelo Gabriele mette Marta davanti a un bivio, che è poi quello che vivono molte donne quando scatta il cosiddetto “orologio biologico”» racconta Serena Rossi. «Per fortuna le cose stanno cambiando. Oggi leggo di tante colleghe che difendono la libertà di non volere figli. Come a dire: si può essere felici anche senza diventare genitori. Personalmente, da quando sono diventata mamma di Diego le mie priorità sono diventate mio figlio e la famiglia: le proposte di lavoro oggi le valuto tenendo conto dei miei affetti».

Per Fabio Balsamo si tratta di «una commedia d’autore che, pur strappando risate, ha all’interno un’importante riflessione». E aggiunge: «Ringrazio la regista Paola Randi con cui ho fatto un lavoro di sottrazione per il mio arcangelo Gabriele che, nell’immaginario, ricorda quello interpretato da Lello Arena. Quegli sketch hanno influenzato la mia decisione di fare l’attore tant’è che da ragazzino, a livello amatoriale, ho cominciato proprio con quello spettacolo».