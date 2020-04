“Becoming”: arriva il documentario Netflix su Michelle Obama

Il film di Nadia Hallgren segue l'ex first lady durante il tour in occasione del suo ultimo libro

Foto: "Becoming"

28 Aprile 2020 | 12:02 di Giulia Ausani

Il 6 maggio su Netflix arriva "Becoming", film documentario diretto da Nadia Hallgren che segue Michelle Obama durante il tour di promozione del suo libro, "Becoming". Il film ci porta dietro le quinte del tour e offre uno sguardo sulla vita dell'ex first lady degli Stati Uniti.

«Quei mesi che ho trascorso viaggiando - incontrando persone nelle città di tutto il mondo - mi hanno fatto capire che ciò che abbiamo in comune è profondo e reale», scrive Michelle Obama in una nota. «[...] Ci siamo incontrati e abbiamo condiviso storie, riempiendo quegli spazi con le nostre gioie, preoccupazioni e sogni. Abbiamo elaborato il passato e immaginato un futuro migliore».

«Mi porto dentro quei ricordi preziosi e quel senso di connessione ora più che mai, mentre lottiamo insieme per resistere a questa pandemia, mentre ci prendiamo cura dei nostri cari, ci volgiamo alle nostre comunità e proviamo a tenere il passo con il lavoro e la scuola mentre affrontiamo enormi perdite, confusione e incertezza».