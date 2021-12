“Being the Ricardos”: innamorati pazzi… ma solo davanti alle telecamere

Il film di Aaron Sorkin con Nicole Kidman e Javier Bardem esplora il conflitto tra realtà e finzione Javier Bardem e Nicole Kidman in "The Ricardos" Credit: © Prime Video Paolo Fiorelli







Erano i protagonisti della “madre di tutte le sitcom”, quella “Lucy ed io” che negli Anni 50 incollò alla tv milioni di americani, introducendo per la prima volta la tecnica delle riprese dal vivo con tre telecamere. Ma Lucille Ball e Desi Arnaz erano anche marito e moglie, anzi: il modello perfetto della coppia felice. Cosa succede però, se mentre sullo schermo devi interpretare una moglie innamorata e devota, nella realtà sei convinta che lui ti tradisca?

Lo scoprirete solo guardando “Being the Ricardos”, il film che Aaron Sorkin (reduce dal successo di “Il processo ai Chicago 7”) ha diretto per Prime Video, ispirandosi alle vere vicissitudini di una coppia burrascosa (che in effetti divorziò nel 1960). Se ne esce con una sola certezza : per passare così disinvoltamente dalle grida (a telecamere spente) ai sorrisi (quando sono accese), Desi e Lucille erano davvero grandi attori. E lo sono anche Javier Bardem e Nicole Kidman, che li interpretano in questo film.