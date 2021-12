“Being the Ricardos”: trama, cast e trailer del film con Nicole Kidman e Javier Bardem

Arriva su Prime Video la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz, i protagonisti di "I love Lucy", scritta e diretta da Aaron Sorkin Nicole Kidman e Javier Bardem sono Lucie Ball e Desi Arnaz nel film di Aaron Sorkin su Prime Video dal 21 dicembre Valentina Barzaghi









Il 21 dicembre fa il suo debutto su Prime Video, il film Amazon Original “Being the Ricardos”, scritto e diretto dal Premio Oscar Aaron Sorkin (regista di “Il processo ai Chicago 7” e sceneggiatore di “The Social Network”, tra i tanti). Protagonisti sono Nicole Kidman e Javier Bardem, rispettivamente nei panni di Lucille Ball e Desi Arnaz, divi del piccolo schermo con la famosa serie “I Love Lucy”, andata in onda dal 1951 al 1957.

La trama

“Being the Ricardos” è un biopic che esce dal celebre set per raccontare come, nell’arco di una intera settimana di produzione - dal tavolo di lettura del lunedì ai riscontri di audience del venerdì - la coppia affronta una serie di problematiche che mettono in discussione sia la loro vita professionale sia quella privata. Lucille Ball e Desi Arnaz erano infatti sposati nella fiction come nella realtà, il che li portò ad avere spesso, a riflettori spenti, non pochi motivi di attrito.

Sorkin, da bravo narratore qual è, si addentra nei difficili equilibri di una delle coppia più famose d’America. Il compito di raccontarne la storia gli si è presentato dopo che per anni i figli dei due, Lucie Arnaz e Desi Arnaz Jr., avevano declinato l’offerta a venderne i diritti. Per non perdersi tra troppo materiale, Sorkin si concentra su un arco temporale ben definito - una settimana, appunto - e torna a momenti importanti della storia della coppia attraverso una serie di flashback, che fanno evadere lo spettatore e rendono meno claustrofobico il film.

Il trailer

Il risultato è un dramma con inserti di commedia ben realizzati - come i suoi personaggi lo richiedono - che intrattiene, emoziona e mostra al pubblico in modo accessibile il valore storico di due grandi artisti televisivi. Nicole Kidman e Javier Bardem sono - come sempre - una splendida coppia di attori che, nonostante i dubbi dei fan di Lucille e Desi che sostenevano lei fosse poco somigliante e adatta al ruolo e lui non cubano, tanto da portare i due interpreti a mettere in dubbio la loro partecipazione al film, duellano magnificamente sui dialoghi scritti da Sorkin.

Il regista si concentra sul rapporto intimo della coppia, ma non rinuncia al suo personale e consueto tocco “civico”: “Being the Ricardos” è ambientato subito dopo che il famoso conduttore radiofonico Walter Winchell aveva accusato pubblicamente Ball di affiliazione comunista, nonostante l'attrice avesse appena deposto all’HUAC e fosse stata scagionata. La denuncia avrebbe potuto mettere in serie pericolo non solo la carriera di Lucille, ma anche l’intero show, se la donna non avesse saputo rispondere in modo accorto e repentino come fece.

Il cast

“Being the Ricardos” è un film che mischia tanti elementi, perfetto da guardare durante le feste. Nel cast, accanto a Nicole Kidman e Javier Bardem, ci sono anche il premio Oscar J.K. Simmons (“Whiplash”), Jake Lacy (“Carol”), Nina Arianda (“Midnight In Paris”), Tony Hale (“Arrested Development”) e Alia Shawkat (“Whip It”).