“Belle & Sebastien – Amici per sempre”: trama, cast e trailer

17 Aprile 2020 | 12:54 di Redazione Sorrisi

"Belle & Sebastien - Amici per sempre" è l'ultimo capitolo che racconta la storia dell'amicia tra un bambino e la sua amica a quattro zampe. Questo film del 2018 è diretto da Clovis Cornillac e tratto dai romanzi di Cécile Aubry. Nel cast troviamo: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac e Margaux Chatelier.

La trama

Sebastien ha ritrovato suo padre da due anni, Belle ha avuto tre cuccioli e tutto sembra andare per il meglio. Pierre e Angelina si sono sposati da poco e progettano di trasferirsi in Canada, ma lui è amareggiato, perché non vuole lasciare il nonno. La situazione si complica quando un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle e vuole portarla via. Sebastien farà di tutto per non perdere la sua migliore amica e i suoi cuccioli.

Il cast

Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier, André Penvern, Anne Benoît, Lilou Fogli, Naëlle Thomas, Octave Bossuet e Olivier Bouana.

Il trailer