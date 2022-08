“Belle & Sebastien”: cast, trama e trailer

Il primo film di una serie ispirata a un classico della letteratura francese Redazione Sorrisi







Il film "Belle & Sebastien" è stato campione di incassi sia in Francia, paese di produzione, sia in Italia. Diretto da Nicolas Vanier, è il primo capitolo di una trilogia cinematografica, tratta dai romanzi di Cécile Aubry. I romanzi della scrittrice francese ebbero una prima trasposizione televisiva negli anni Sessanta, poi negli anni Ottana furono adattati in una serie di cartoni animati giapponese, di cui il regista Nicolas Vanier era fan. Tutti e tre i film della serie "Belle & Sebastien" hanno per protagonista l'attore bambino Félix Bossuet, nel ruolo del protagonista Sébastien.

Cast

Genere : Drammatico

: Drammatico Titolo Originale : Belle et Sébastien

: Belle et Sébastien Anno : 2013

: 2013 Durata : 1h 45m

: 1h 45m Regia : Nicolas Vanier

: Nicolas Vanier Attori: Félix Bossuet, Tche'ky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andre'e Damant, Medhi El Glaoui, Andreas Pietschmann, Urbain Cancelier

Trama

Sébastien è un orfano di otto anni che vive con l'anziano pastore Cesar, uno speciale nonno adottivo e la nipote di questi, Angelina. Vivono in un piccolo paese sui Pirenei, Sàint-Martin -de-Queyrières, occupato dai nazisti e in cui gli abitanti organizzano segretamente il passaggio in Svizzera degli esuli ebrei. Sul paese incombe la minaccia di un grande cane ritenuto pericoloso, scappato dal canile in cui era rinchiuso e inseguito per i boschi e le montagne dai cacciatori, che vogliono intascare la taglia. Proprio Sébastien incontra l’enorme cane bianco, con cui stringe amicizia e che chiama Belle.

Trailer