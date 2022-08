“Belle & Sebastien – L’avventura continua”: cast, trama e trailer

Questa volta la missione è salvare Angelina, dispersa dopo un incidente aereo Belle & Sebastien - L'avventura Continua Credit: © Notorius Film Lorenzo Di Palma







Un’avventura con ancora più azione, nuovi importantissimi personaggi, sempre tante, tantissime emozioni. È “Belle & Sebastien - L'avventura continua”, secondo capitolo delle vicende di Belle, lo splendido esemplare di pastore dei Pireni, e del piccolo Sebastien, arrivato nelle sale nel 2015, dopo lo straordinario successo del primo capitolo. Questa volta Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina che è in procinto di tornare a casa con tutti gli onori: è infatti stata insignita di una medaglia al valore per i servizi resi nel corso della guerra. Il giorno tanto atteso arriva, ma Angelina rimane vittima di un terribile incidente aereo e data per morta dalle autorità locali. Sebastien però non si rassegna all’idea di averla perduta e decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo inseparabile amico a quattro zampe. Nel corso della spedizione di salvataggio Sebastien si troverà di fronte ad una grande scoperta che cambierà la sua vita.

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Belle et Sébastien, l'aventure continue

Uscita: 2015

Nazionalità: Francia

Durata: 97'

Regista: Christian Duguay

Attori: Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Urbain Cancelier, Thierry Neuvic

Trama

