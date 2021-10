“Belli di papà”: trama, cast e trailer

Una divertente commedia con Diego Abatantuono, affiancato da Matilde Gioli, Andrea Pisani e Francesco Di Raimondo Redazione Sorrisi







"Belli di papà" vede come protagonista Diego Abatantuono, affiancato da Matilde Gioli, Andrea Pisani e Francesco Di Raimondo.

Il film racconta di un ricco imprenditore che si ritrova a gestire tre figli viziati. Cresciuti nella bambagia e con la convinzione che tutto ruoti intorno ai loro privilegi, Chiara, Andrea e Matteo non hanno idea di cosa voglia dire lavorare né sono in grado di dare il giusto peso al denaro. Di fronte all'amara consapevolezza di non poter lasciare la sua azienda a nessuno dei tre, Vincenzo finge il fallimento per dare loro una lezione.

Dopo aver raccontato ai figli di rischiare l'arresto per bancarotta fraudolenta, fugge con loro al sud. La messinscena darà il via a una di convivenza forzata tra padre e figli che sarà una preziosa opportunità per un confronto sincero e anche doloroso, che fino ad allora era stato evitato.

"Belli di papà" è in realtà un remake di una pellicola messicana diretta da Gary Alazraki che si intitola "Nosotros los nobles". In patria ha avuto moltissimo successo e Colorado Film ne ha acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica italiana.

La commedia è ambientata in Puglia, tra le viuzze della parte più vecchia di Taranto e nelle zone di Manduria, San Marzano di San Giuseppe e Avetrana. Come ha spiegato il regista, la scelta è ricaduta su Avetrana per due motivi. Da un lato si voleva far risaltare la bellezza di un luogo che ricorda il Texas, le sue case bianche e gli ulivi; dall'altro quello di offrire agli abitanti di Avetrana un "occasione di notorietà positiva" dopo il triste delitto che l'ha fortemente segnata. La scelta di girare in queste zone è stata motivata dall'esigenza di presentare un «contesto in apparenza degradato dove scoprire un'umanità varia, ricca di sfumature e con idee tutt'altro che scontate».

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2015

2015 Durata: 100'

100' Regista: Guido Chiesa

Guido Chiesa Attori: Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Rosario Altavilla, Gabriele Boscaino

Trama

