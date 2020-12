“Ben is back”: trama, cast e trailer

14 Dicembre 2020 | 13:21 di Redazione Sorrisi

“Ben is back” è un film drammatico diretto da Peter Hedges che racconta la storia di un diciannovenne e della sua famiglia. Quando Ben (Lucas Hedges) torna dalla comunità di recupero per le feste di Natale, la madre (Julia Roberts) e i fratelli sono felici di vederlo. Dopo un primo momento, però, si renderanno conto che il ragazzo non è ancora pronto per tornare alla vita di tutti i giorni e che il suo passato non lo lascerà in pace. Un film commovente che racconta le ripercussioni che le dipendenze possono avere su una famiglia, con uno sguardo in particolare alla relazione tra una madre e il figlio tossicodipendente.

La trama

È la vigilia di Natale, senza preavviso, Ben lascia la comunità di recupero per tossicodipendenti per passare le feste con la famiglia. Holly Burns, sua madre, se lo ritrova davanti nel giardino di casa. I due figli più piccoli, nati dal suo secondo matrimonio, esplodono di gioia nel vederlo. Ivy, invece, la sorella più grande, ha dei dubbi: cosa ci fa suo fratello lì? Sarà vero che sono 77 giorni che è pulito e il suo sponsor gli ha consigliato di passare il Natale a casa? Di sicuro Ben metterà tutti a dura prova.

Il cast

Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance

Il trailer