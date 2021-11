“Ben: respira”: correndo ho ritrovato il fiato

Benjiamin Mascolo si mette a nudo su Prime Video Benjamin Mascolo e Bella Thorne in "Ben: respira" Credit: © Prime Video Alessandro Alicandri







Si può correre una maratona con un rara patologia polmonare? A quanto pare, sì. Benjiamin Mascolo, Benji dell’ex duo Benji & Fede (che oggi si fa chiamare “B3N”), dal 12 novembre racconta su Prime Video una parte inedita della sua vita. Nel docufilm “Ben: respira” vedrete il viaggio che gli ha permesso di raggiungere quel traguardo attraverso un cambiamento radicale.

Benjamin, come si chiama la sua patologia?

«Istiocitosi X, ne soffre una persona ogni mezzo milione. Di solito si manifesta nei fumatori dopo trent’anni di sigarette. In pratica, il fiatone mi impediva di respirare».



Perché ha deciso di correre una maratona allora?

«Per sfidarmi, per superare quell’ostacolo. I medici mi hanno detto che per la mia età, se avessi smesso di fumare, potevo provare a mio rischio e pericolo. Così un giorno mi sono svegliato alle sei di mattina e ho iniziato a correre».

In questo documentario si parla molto d’amore.

«È stato uno dei motori del cambiamento, nessuna persona come la mia futura moglie, Bella (Thorne, attrice e cantante americana, ndr) è riuscita a capire e aiutarmi. È una donna incredibile».

Sullo sfondo ci sono Federico “Fede” Rossi e la fine del vostro sodalizio artistico.

«È davvero finita ma non abbiamo smesso di essere fratelli. Il nostro successo mi stava rendendo infelice. Pensavo solo al lavoro, a come ottenere di più e quando arrivi a un palazzetto pieno e non sorridi, vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Per questo ho messo in discussione tutto».