“Bentornato Presidente”: trama, cast e trailer

Claudio Bisio torna nei panni di Giuseppe Garibaldi, l’ingenuo bibliotecario che in “Benvenuto Presidente!” (2013) era diventato Capo dello Stato. In questo sequel l’uomo, tornato a vivere nel suo paesino di montagna, decide di andare di nuovo a Roma per riconquistare la donna che ama.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata: 96'

96' Regista: Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi Attori: Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti

Trama

Dopo otto anni dalla sua elezione al Quirinale, Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce di gran lunga la montagna alla campagna… elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare l'Italia è cosi lo lascia. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

