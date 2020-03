“Benvenuti al Nord”: trama, cast e trailer

19 Marzo 2020 | 12:27 di Redazione Sorrisi

Dopo il successo di Benvenuti al Sud, versione italiana del 2010 del francese Bienvenue chez les Ch'tis, un sequel era quasi d'obbligo. Nel 2012, quindi, Luca Miniero riunisce ancora una volta Claudio Bisio e Alessandro Siani in Benvenuti al Nord, ma questa volta è il secondo a trovarsi costretto a sradicarsi per trasferirsi da Sud a Nord. Si troverà quindi a misurarsi con l'operosità milanese che lo disorienterà non poco.



Il cast

Genere: Commedia

Uscita: 2012

Durata: 110'

Regista: Luca Miniero

Attori: Claudio Bisio, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo, Nando Paone, Nunzia Schiano, Fulvio Falzarano, Salvatore Misticone, Francesco Migliaccio, Francesco Brandi, Ippolita Baldini, Alessandro Vighi, Gianmarco Pozzoli, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro

La trama

Alberto e Mattia sono in crisi con le rispettive mogli, Silvia e Maria. Silvia, una volta arrivata a Milano dalla provincia, capisce che detesta il caos della metropoli e decide di prendere una seconda casa in montagna per i weekend, dove Alberto non riesce però mai ad andare. Mattia, dal canto suo, si mostra ancora succube della madre: per questo Maria, con la quale ha avuto anche un figlio, lo lascia. L'uomo, suo malgrado, finisce così al Nord, affidato dagli amici alle cure di Alberto.

Il trailer