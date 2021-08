«Big Eyes»: trama, cast, trailer

Il film diretto da Tim Burton racconta l'incredibile storia vera di una coppia di artisti statunitense celebre negli anni '60. Lei dipingeva i quadri e lui li firmava Amy Adams in una scena di "Big Eyes" Credit: © Silverwood Films Angelo De Marinis







Il film diretto da Tim Burton, uscito nel 2015 si ispira alla vicenda reale di una coppia di pittori americani Walter e Margaret Keane. Negli anni '60 lui aveva raggiunto grande celebrità con i suoi quadri che rappresentavano solitamente bambini con inconfondibili occhi grandi e scuri. I vip facevano a gara per collezionarli. Quando però divorziarono, Margaret rivelò il lato oppressivo e menzognero di quella relazione perché lei era l’autrice dei dipinti di cui il marito si era accaparrato la paternità, la gloria e i guadagni. "L'arte firmata da donne non vende" - lui si giustifica così.

Il film è la storia di una coppia in bilico tra nevrosi, ossessioni, ambizioni di potere e di successo in un'epoca in cui l'arte è prodotto di massa, promosso con le logiche del marketing. Walter Keane ben esemplifica questa concezione dell'arte e lo stesso Andy Warhol, sua la citazione di apertura, diceva di aver imparato molto da questi due artisti.

I quadri di Margaret Keane hanno successo in America perché sono accessibili a differenza delle opere esclusive degli artisti d'avanguardia. Tim Burton conosceva personalmente Margaret Keane e le aveva commissionato prima il ritratto della sua fidanzata Lisa Mary e poi quello della moglie Helena Bohnam Carter. Tim Burton è un apprezzato pittore ed è stato influenzato dalle opere di Margaret Keane che in settembre compie 90 anni.

Cast

I protagonisti del film sono Amy Adams, nota al pubblico per il suo ruolo di Giselle nel film Disney Come d'incanto e Christoph Waltz, Premio Oscar come attore non protagonista per i due film di Quentin Tarantino: Bastardi senza gloria (2010) e Django Unchained (2013). L'attore inglese Terence Stamp interpreta la parte di un veccho critico. Completano il cast Krysten Ritter, Danny Huston, Jason Schwartzman, Jon Polito.

Per il film Lana Del Rey ha composto due brani, Big Eyes e I can fly.

