“Big Game – Caccia al Presidente”: cast, trama e trailer

Samuel L. Jackson è il Presidente degli Stati Uniti salvato da un ragazzino finlandese Samuel L. Jackson in una scena del film Credit: © EaglePicture Lorenzo Di Palma







Arrivato nei cinema italiani nell'estate del 2015, "Big Game–Caccia al Presidente", è un “action movie”, che vede protagonista Samuel L. Jackson nei panni del Presidente degli Stati Uniti d’America, ma anche il film finlandese più costoso della storia.

Il film, distribuito in Italia da Eagle Pictures, racconta la storia di Oskari (Onni Tommila), un tredicenne che si troverà ad affrontare la più indimenticabile esperienza della sua vita perché il presidente degli Usa (Samuel L. Jacskson), vittima di un complotto, durante una traversata transoceanica con l’Air Force One è costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio.

Atterra nella foresta finlandese, ma viene braccato da spietati terroristi e l’uomo più potente del mondo troverà un inaspettato alleato proprio in Oskari, un ragazzino finlandese di 13 anni armato soltanto di arco e frecce che sarà la sua più valorosa guardia del corpo.

"Big Game" è stato diretto da Jalmari Helander e presentato al Festival di Toronto nel 2014. Nel cast ci sono anche Ray Stevenson (Divergent) Jim Broadbent (Paddington, Le Week end), Ted Levine (Shutter Island, American Gangster) e Felicity Huffman (Transamerica, Desperate Housewife).

Il cast

Genere: Azione

Azione Uscita: 2014

2014 Durata : 90'

: 90' Regista : Jalmari Helander

: Jalmari Helander Attori: Samuel L. Jackson, Victor Garber, Felicity Huffman, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Jorma Tommila, Onni Tommila, Ray Stevenson

La Trama

Oskari è un ragazzo finlandese di 13 anni in procinto di superare una prova di iniziazione: come i suoi predecessori, deve trascorrere una notte da solo nella foresta armato soltanto di arco e frecce e riportare una preda per provare di essere diventato un uomo. Ma quella notte non incontrerà i classici animali selvatici. Infatti, tra gli alberi precipita una capsula di salvataggio dalla quale esce nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America. Oskari e il Presidente dovranno unire le forze per sopravvivere.

Il trailer