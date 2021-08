“Big Wedding”: trama, cast e trailer

Una famiglia davvero particolare, nel cast: Robert De Niro, Diane Keaton, Robin William e Susan Sarandon Il cast di "Big Wedding" Redazione Sorrisi







"Big Wedding" è una divertente commedia del 2013 con un cast davvero eccezionale: da Robert De Niro a Diane Keaton, Robin William e Susan Sarandon. Una coppia divorziata e in pessimi rapporti si trova a fingere di essere ancora sposata al matrimonio del figlio adottivo, presente al lieto evento è infatti anche la madre biologica, fervente cattolica.

La trama

Alejandro e Missy stanno per sposarsi. Lui ha una famiglia complicata: è stato adottato da Don e Ellie, ormai divorziati da anni; invece, la madre biologica è una fervente cattolica. Per questo motivo, il ragazzo chiede ai genitori di fingersi ancora sposati, soltanto il giorno delle nozze, per non irritare la sensibilità della donna. In realtà, Don ed Ellie non sono gli unici ad avere una situazione non proprio regolare: il padre della sposa ha imbrogliato il fisco; la madre, invece, è schiava della chirurgia plastica.

Il cast

Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl, Susan Sarandon, Robin Williams, Topher Grace, Amanda Seyfried

