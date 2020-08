“Black Butterfly”: trama, cast e trailer

16 Agosto 2020 | 13:17 di Lorenzo Di Palma

Black Butterfly è un originale thriller psicologico diretto da Brian Goodman nel 2017 e interpretato da Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers. Particolarmente originale è il finale che però all’epoca dell’uscita nelle sale sconcertò parecchi spettatori. Nel cast acanto a Jonathan Rhys Meyers e Antonio Banderas, ci sono anche Piper Perabo, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Katie Mcgovern, Randall Paul e Charles Gaines.

LA TRAMA

Dopo un passato glorioso, Paul (Antonio Banderas), ormai semi alcolista, ha il blocco dello scrittore e si ritira in montagna in attesa di un'illuminazione per ricominciare a scrivere. Nulla accade finché l'ex galeotto Jack (Jonathan Rhys-Meyers) entra nella sua vita irrompendo letteralmente in casa usa. Paul ha finalmente una storia da raccontare, dentro la quale scavare nel profondo per realizzare il capolavoro che gli ridarà la gloria di un tempo. Nel frattempo fuori da quelle mura, scompare una donna e la polizia inizia le indagini...

IL TRAILER