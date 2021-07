“Blackout love”, mi hai ferito? E io mi vendico!

Anna Foglietta su Prime Video in un'originale commedia Anna Foglietta in "Blackout love" Credit: © Prime Video Francesco Chignola







Alle ragazze che allena nella sua squadra di pallavolo, Valeria non insegna solo le regole dello sport. Devono imparare a essere indipendenti dagli uomini per non soffrire. Valeria, infatti, è una donna che non si guarda mai indietro, passando da un uomo all’altro. Ma un giorno tutto cambia: ricompare nella sua vita un ex che l’ha fatta stare male in passato.

E decide che è arrivata l’ora di vendicarsi. Anna Foglietta è la star di “Blackout love”, film inedito che vuole ribaltare i cliché della commedia romantica e «raccontare l’amore moderno con gli occhi di un personaggio femminile anticonvenzionale rispetto agli stereotipi» dice la regista, l’esordiente Francesca Marino. «I ruoli sono invertiti: al centro c’è una donna con le sue paure e insicurezze, ma anche con la sua forza e il suo coraggio».



Il tema centrale restano comunque i sentimenti: «In questo mondo arido e vendicativo, uomini e donne non sono stati mai tanto in guerra come oggi, sui social come in camera da letto».