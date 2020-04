Blade Runner 2049: trama, cast e trailer

26 Aprile 2020 | 12:01 di Lorenzo Di Palma

Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve è il sequel - prodotto a trentacinque anni di distanza dal primo capitolo - del mitico film diretto da Ridley Scott del 1982 che raccontava, ambientandole in un futuro prossimo venturo, le vicende di un investigatore speciale che aveva ha il compito di eliminare un gruppo di androidi ribelli e assassini in fuga dal loro creatori. Film che rivoluzionò il genere “fantascientifico” dopo il successo di Alien del 1979.

Uscito nelle sale nel 2017, il film debuttò direttamente al primo posto del Box Office italiano, facendo staccare in un solo weekend biglietti per quasi due milioni di euro, realizzando la miglior media per sala dell’anno e allineando il Box Office italiano con quello americano: negli Usa il film ha infatti incassato nel primo weekend in sala 31 milioni e 525mila dollari.

La trama

La trama di Blade Runner 2049 parte dall'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling), che trent'anni dopo gli eventi del primo film, scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Il trailer

Il cast

Il film, scritto come il primo Blade Runner partendo da un racconto di Philip K. Dick e ispirandosi a William Gibson, è stato diretto da Denis Villeneuve. Protagonista è ancora una volta Harrison Ford, tornato a interpretare il blade-runner Rick Deckard. Al suo fianco c’è Ryan Gosling, nel ruolo del nuovo personaggio che ne raccoglie il testimone: l'Agente K. Completano il cast Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto ed Edward James Olmos che torna a indossare i panni di Eduardo Gaff.

La sceneggiatura è stata scritta da Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale del film del 1982, scritta da Francher e David Peoples sulla base del romanzo del 1968 di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?). Ridley Scott, regista del film originale, si è ritagliato invece un ruolo di produttore esecutivo.