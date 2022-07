“Blonde”: Ana de Armas è Marilyn Monroe nel trailer

In concorso a Venezia79 e in arrivo su Netflix, il film racconta la vita privata e pubblica della leggendaria star di Hollywood "Blonde" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Marilyn Monroe “torna” al cinema: la leggendaria icona di Hollywood è infatti al centro del film biografico "Blonde". Con Ana de Armas nel ruolo della Monroe, sarà in concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e poi sarà distribuita su Netflix dal 28 settembre.

S'intitola come il libro da cui è tratto, il bestseller di Joyce Carol Oates (La nave di Teseo, 1999): non una biografia tradizionale, ma piuttosto un romanzo in cui realtà e finzione si mescolano per raccontare i vari aspetti della vita, privata e sotto i riflettori, della star di Hollywood Norma Jean Baker (o Mortenson).

A scrivere e dirigere la pellicola è Andrew Dominik, che dopo aver girato film (anche biografici) su criminali, come "Chopper” (2000), "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford" (2007) e "Cogan - Killing them softly" (2012), si cimenta con una delle più grandi icone del cinema americano. Per farlo, ha radunato un cast di star, come Ana de Armas, ormai lanciatissima (specie dopo "Cena con delitto - Knives out" e l’ultimo film della saga 007 "No time to die") e attualmente su Netflix nel film "The gray man". Veste i panni di Marilyn Monroe affiancata da Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

