Blue Monday: la programmazione di Paramount Network per esorcizzare la tristezza

20 Gennaio 2020 | 14:58 di Giulia Ausani

Il terzo lunedì di gennaio è anche noto come il blue monday, il giorno più triste dell'anno. Non ci sono prove scientifiche che supportino questa tesi ma, che sia vero o meno, Paramount Network ha comunque deciso di esorcizzare la tristezza con una settimana di film dalla forte carica emotiva.

Si parte martedì 21 gennaio alle 21.10 con "Mystic Pizza", racconta le vicende sentimentali di tre donne che lavorano nella pizzeria che dà il nome al film. Nel cast anche Julia Roberts. Il 22 gennaio in seconda serata va in onda "Jane Eyre", adattamento di Cary Fukunaga del grande classico di Charlotte Brontë.

Sabato 25 gennaio ci aspetta un doppio appuntamento. Alle 16.15 tocca a "L'ultima vacanza": Georgia (Queen Latifah), convinta che le restino pochi giorni di vita per via di una diagnosi errata, decide di andare in Europa e lì la sua vita cambia per sempre. Alle 21.10 tocca a "Otto amici da salvare", con Paul Walker e Jason Biggs. Racconta le vicende di due esploratori che, nella loro spedizione nell'Antartico, dovranno abbandonare i loro cani da slitta per il maltempo.

Doppio appuntamento previsto anche per domenica 26 gennaio. Nel pomeriggio va in onda "Luce dei miei occhi", film italiano con Barbara Valente, Luigi Lo Cascio, Sandra Ceccarelli e Silvio Orlando. Poi tocca a "Flicka – Uno spirito libero", che parla del legame tra una ragazza e Flicka, un mustang che aspira a diventare un grande cavallo da corsa.

Martedì 28 gennaio in seconda serata va in onda "Ricominciare a vivere" di Forest Whitaker, con Sandra Bullock nei panni di una donna tradita dal marito che farà di tutto per ritrovare la propria strada. Mercoledì 29 gennaio, di nuovo in seconda serata, va invece in onda "Quel che resta del giorno" con Antony Hopkins. Il film racconta la storia di Mr. Stevens, un impeccabile maggiordomo di Darlington Hall, che continuerà a servire la tenuta anche dopo la morte del padrone simpatizzante nazista.