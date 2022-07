“Bob’s Burger”: un cartone che fa ridere e riflettere

Su Disney+ le vicende della famiglia Belcher in un film "Bob's Burger - Il film" Credit: © Disney+ Monica Agostini







Si puo' vedere su

Dopo 12 stagioni di serie, ecco l’immancabile appuntamento per gli appassionati: “Bob’s Burgers - Il film” arriva su Disney+ dal 13 luglio (consigliato ai maggiori di 12 anni). E in questi 102 minuti si possono gustare tutte le caratteristiche dei protagonisti del cartoon, racchiuse in una storia unica.

Bob e Linda, i due gestori di Bob’s Burgers, hanno difficoltà a mantenere in piedi l’attività e a pagare l’affitto, e intanto i tre figli, Louise, Tina e Gene, scoprono che qualcosa di strano è successo anni prima al parco di divertimenti “Wonder Wharf”. Non mancano gag, battute sarcastiche e spiegazioni illuminanti (scoprirete finalmente perché Louise ha le orecchie di coniglio), la giusta satira pungente e persino qualche stacchetto musicale. La firma è sempre quella di Loren Bouchard che ha valso già due Emmy Award alla serie.