“Boy kills world”, l’educazione a una vendetta spietata

Si puo' vedere su

Arriva su Prime Video dal 27 maggio il film d’azione “Boy kills world”. Il protagonista è Boy (Bill Skarsgård), che vedremo anche nel ruolo di Eric Draven nel remake di “The Crow - Il corvo”.

Boy è un bambino a cui viene stravolta la vita: la famiglia Van der Koy prende il potere sulla Terra, uccide i suoi genitori e lo rende sordomuto. Da lì in poi Boy costruisce giorno per giorno la sua rivincita. Si isola indisturbato nella foresta dove viene educato alle arti marziali da uno sciamano. Diventa fortissimo, e una volta tornato in città entra a far parte della resistenza, trova dei compagni di scorribande e piano piano si avvicina ai suoi acerrimi nemici. Riuscirà a vendicarsi di quanto gli è capitato? Lo scopriremo, tra sparatorie, sangue a profusione e dettagli splatter.