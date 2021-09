“Britney vs Spears”: il trailer del nuovo documentario

Il nuovo documentario racconta la tutela legale e la battaglia della popstar per la propria autonomia. Su Netflix dal 28 settembre "Britney vs Spears" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Tutti conoscono Britney Spears la pop star, ma da qualche anno si parla spesso anche di un aspetto controverso della sua vita privata. La “conservatorship”, la tutela legale affidata al padre che da tempo ha diritto a controllare ogni aspetto della vita della figlia. Di questo parla “Britney vs Spears”, il documentario in arrivo in streaming su Netflix a partire dal 28 settembre.

Dopo anni di duro lavoro investigativo, durante i quali sono state raccolte interviste esclusive e nuovi documenti, ecco il racconto del percorso di Britney da ragazza della porta accanto a donna matura intrappolata tra fama, famiglia e vicende legali.

La regista Erin Lee Carr e la giornalista Jenny Eliscu provano ad analizzare a fondo la storia di questa conservatorship che dura da 13 anni. Nel film si alternano sms e messaggi di segreteia telefonica, nuove interviste, incontri segreti e la battaglia nascosta di Britney Spears per ritrovare la propria autonomia.

