“Broken City”: cast, trama e trailer

Un supercast con Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones per un film adrenalitico

30 Agosto 2020 | 13:10 di Lorenzo Di Palma

In un ambiente corrotto e dominato dall’ingiustizia, l’ex poliziotto Billy Taggart (Mark Wahlberg) cerca di redimersi - e vendicarsi - dopo essere stato ingannato dall’uomo più potente della città di New York, il sindaco (Russell Crowe). L’incessante ricerca di giustizia di Billy, paragonabile soltanto alla sua tenacia, tipica di un uomo vissuto sempre nelle strade, lo rende inarrestabile, tanto da farlo diventare il peggior incubo del sindaco. È questo il tema di Broken City, un thriller ad alta tensione del 2013 diretto da Allen Hughes con Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones.

LA TRAMA

L'ex-poliziotto Billy Taggart, ora divenuto detective privato, viene ingaggiato dal sindaco di New York per scoprire se sua moglie lo tradisce. Le indagini confermeranno una relazione extraconiugale della donna. Successivamente però l'amante viene ritrovato morto e l'investigatore Taggart si troverà invischiato in una sporca vicenda riguardante gli affari privati del sindaco e della politica del paese.

IL Cast

Mark Wahlberg - Russell Crowe - Natalie Martinez - Catherine Zeta-Jones - Jeffrey Wright - Kyle Chandler - Barry Pepper - Justin Chambers - Alona Tal - James Ransone - Michael Beach - Alex Kruz

IL TRAILER