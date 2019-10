“Brooklyn”: trama, cast e trailer

23 Ottobre 2019 | 13:51 di Redazione Sorrisi

"Brooklyn" è un film del 2015 che vede protagonista Saorsie Ronan nei panni di una giovane irlandese che cerca una nuova vita negli Stati Uniti. Tratto dal romanzo omonimo di Colm Tóibín, con la sceneggiatura di Nick Hornby, nonostante la produzione relativamente a basso costo si è guadagnato due nomination agli Oscar: quella come Miglior attrice protagonista per la Ronan e quella come Miglior sceneggiatura non originale.



Il cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2015

Nazionalità: Canada - Irlanda - UK

Durata: 117'

Regista: John Crowley

Cast: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson

La trama

Anni Cinquanta. Eilis vive in un piccolo paese dell'Irlanda. Lavora in un negozio la domenica, ma non riesce a trovare un'occupazione degna di essere chiamata tale. Decide quindi di imbarcarsi e raggiungere l'America, dove sogna un futuro migliore. Una volta giunta a New York, dopo varie peripezie e difficoltà, trova lavoro in un grande magazzino, si innamora di Tony, un idraulico italiano, e lo sposa in segreto. Un giorno, però, le giunge la notizia della morte della sorella e deve rientrare in Irlanda. Qui, la vita sembra darle tutto quello che prima le aveva negato. Ma i motivi che avevano spinto Eilis ad andare via sono ancora lì, nascosti sotto la bella facciata.

