“Bruised”: sono pronta a risalire sul ring

Halle Berry dirige e interpreta una storia di riscatto







Di “Bruised - Lottare per vivere” (film disponibile su Netflix dal 24 novembre) Halle Berry non è solo attrice protagonista ma, per la prima volta, anche regista.

La storia narra la vita di Jackie Justice, una campionessa di Mma (Arti marziali miste), che si è ritirata dal ring dopo una serie di sventure ed è finita a condurre una vita normale”. Improvvisamente alcune novità le si pongono di fronte: le viene proposto di tornare a combattere in un torneo che potrebbe darle un’opportunità di rivincita. E intanto nella sua vita rientra Manny, il figlio di 6 anni che lei aveva dato in adozione appena nato. Jackie deve affrontare due battaglie: una per la fama e uno stipendio decoroso, l’altra per la custodia del suo bambino.

