“BumbleBee”: cast, trama e trailer

Lo spin-off prequel della saga dei “Transformers” diretto da Travis Knight Bumblebee Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







Ogni avventura ha un inizio. BumbleBee, film del 2018 diretto da Travis Knight, è il prequel delle vicende narrate in Transformers (2007), Transformers: La vendetta del caduto (2009), Transformers 3 (2011), Transformers 4 - L'era dell'estinzione (2014) e Transformers - L'ultimo cavaliere (2017). Il film, che ha ottenuto una nomination ai Razzie Awards 2019 ma anche un buon successo di pubblico, è ambientato nel 1987 e prende le mosse da BumbleBee, un maggiolino decisamente speciale, “ferito” in battaglia che viene ritrovato in una discarica dalla 18enne Charlie. Nonostante le sue condizioni, Charlie decide di regalare al Transformer una nuova vita, comprendendo subito che quello che ha di fronte non è un semplice maggiolino giallo. Nella versione italiana il doppiatore di BumbleBee è il pallavolista Ivan Zaytsev.

La Trama

È il 1987 e BumbleBee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale Maggiolino giallo.

Il Trailer

Cast

Un film con Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker, Kenneth Choi, Gracie Dzienny, Rachel Crow, Pamela Adlon, Stephen Schneider.