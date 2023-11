“Buon Natale a Candy Cane Lane”: Eddy, salva le feste!

Il nuovo film di Eddie Murphy su Prime Video Eddie Murphy in "Candy Cane Lane" Redazione Sorrisi







Avete mai assistito a una gara per la miglior decorazione natalizia del quartiere? Gli americani sono fissati con questo tipo di competizione.

E tra loro spicca di certo Chris Carver (interpretato da un mito della comicità come Eddie Murphy): per avere più possibilità di vittoria, Chris fa un patto... con un’elfa malefica.

E così dovrà lottare per salvare la sua famiglia e i vicini di casa. Si intitola “Buon Natale da Candy Cane Lane” il film di Prime Video per le Feste, in arrivo sulla piattaforma il 1° dicembre. Eddie Murphy, che è anche produttore del film, è davvero in gran forma!

