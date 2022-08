“Buongiorno papà”: trama, cast e trailer

Raoul Bova è protagonista della commedia di (e con) Edoardo Leo, Marco Giallini e Nicole Grimaudo Cecilia Uzzo







Scritto, diretto e anche interpretato da Edoardo Leo, "Buongiorno papà" è una commedia con protagonista Raoul Bova, single impenitente che si ritrova costretto (finalmente) a diventare adulto e a fare i conti con le responsabilità quando si ritrova davanti una figlia già grande. Il film del 2013 ha ottenuto varie nomination: due candidature ai Nastri D'Argento come Miglior commedia e per protagonisti Raoul Bova e Marco Giallini e due ai David di Donatello, a Marco Giallini come Migliore attore non protagonista e al brano "Fare a meno di te" di Gianluca Misiti e Laura Marafioti Migliore canzone originale.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Uscita : 2013

: 2013 Durata : 1h 50m

: 1h 50m Regia: Edoardo Leo

Edoardo Leo Cast: Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers

Trama

Quasi alla soglia dei quarant’anni, Andrea è un single convinto, dedito alla bella vita e alla sua carriera nel cinema, in cui si occupa di product placement. Apprezzato sul lavoro, ricco e donnaiolo senza impegno, divide il suo lussuoso loft con l’amico Paolo, che non potrebbe essere più diverso da lui. La vita di Andrea è destinata a cambiare, quando a casa gli si presenta Layla, diciassettenne che sostiene di essere sua figlia. Layla è determinata a conoscere il padre e si piazza a casa tua, insieme al nonno Enzo, improbabile ex rockettaro, nonché padre della prima fugace e dimenticata conquista di Andrea.

Trailer