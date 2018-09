«Cado dalle nubi»: trama, cast e trailer

28 Settembre 2018 | 14:28 di Giulia Ausani

«Cado dalle nubi», primo film di Checco Zalone (al secolo Luca Pasquale Medici), è diretto da Gennaro Nunziante. Racconta le vicende di Checco, aspirante musicista neomelodico che si trasferisce dalla Puglia a Milano nella speranza di sfondare nel mondo della musica.

Il film è uscito nel 2009 e ha avuto un incredibile successo al botteghino. Oltre a Zalone, nel cast troviamo Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti e Raul Cremona.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2009

Nazionalità: Italia

Durata: 99'

Regista: Gennaro Nunziante

Cast: Checco Zalone, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini

Trama

Checco è fidanzato da anni con Angela (Ivana Lotito), alla quale dedica continuamente le sue strampalate canzoni neomelodiche. Lei però improvvisamente lo lascia, accusandolo di essere un fallito, e Checco decide allora di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno di diventare un cantante di successo.



Si trasferisce così a casa del cugino Alfredo, che nasconde alla famiglia il suo essere omosessuale (è infatti fidanzato con Manolo). Checco intanto fa la conoscenza di Marika, che lo convince a dare lezioni di chitarra ai ragazzi di una comunità per adolescenti difficili.



Tra equivoci e gaffes, Checco cercherà in tutti i modi di realizzare i suoi sogni. E di conquistare Marika.