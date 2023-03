“Cambio tutto!”: trama, cast e trailer

Valentina Lodovini è protagonista di una commedia ironica, che racconta la riscossa di una donna troppo stressata che riprende in mano la sua vita Valentina Lodovini Credit: © Medusa Film Cecilia Uzzo







Dai produttori di "10 giorni senza mamma", nel 2020 è arrivato "Cambio tutto!". Si tratta del remake del film cileno "Una mujer sin filtro", di Luis Eduardo Reyes. Nella versione italiana, Valentina Lodovini interpreta la protagonista, una donna determinata a riprendere il controllo della sua vita, in cui lo stress la fa da padrone. Il film era stato inizialmente previsto per una distribuzione cinematografica a marzo 2020, a seguito della pandemia (e del conseguente lockdown) è stato reso disponibile su Prime Video.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Durata : 1ora e 30minuti

: 1ora e 30minuti Anno : 2020

: 2020 Regia : Guido Chiesa

: Guido Chiesa Interpreti: Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani

La trama

Giulia ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Ogni giorno si trova a dover combattere contro tutti: un nuovo capo senza alcuna esperienza e troppo incline a subire il fascino delle giovani impiegate, un compagno pittore squattrinato e approfittatore con un irrequieto figlio adolescente, una migliore amica presa solo da se stessa e dai suoi amori immaginari e per non parlare della maledetta bilancia che segna sempre lo stesso peso nonostante la faticosissima dieta. Giulia abbozza, trangugia, si piega, del tutto incapace di farsi rispettare. A nulla servono i tranquillanti che prende da tempo e, stremata, decide di rivolgersi a un consulente olistico, la cui faccia da un po' di tempo inspiegabilmente le appare ovunque. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all'esterno con centuplicata energia. Ma nella vita di Giulia sarà davvero tutto da cambiare?

Il trailer